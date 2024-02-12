Melissa Vargas Azer Bülbül’lü paylaşım yaptı! Zehra Güneş kendini tutamadı… Filenin Sultanları’nın efsane ismi Melissa Vargas Azer Bülbül şarkısıyla paylaşım yaptı. Takım arkadaşları paylaşıma kayıtsız kalamadı. İşte, Vargas’ın o paylaşımı…

ensonhaber.com

Son günlerde Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma ile gündemde olan Melissa Vargas bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Filenin Sultanları’nın başarılı oyuncusu Vargas, sosyal medya hesabından Azer Bülbül şarkısıyla paylaşım yaptı.

Vargas, paylaştığı fotoğrafın açıklamasına Azer Bülbül'ün sevilen şarkısı İlle de Sen’in "İmkansızız ama işte buradayız, birlikte imkansızız ve mümkün olanı başka bir güne bırakıyoruz" sözlerini yazdı.

Vargas'ın bu paylaşımı milli takımdaki arkadaşlarının kayıtsız kalamamasına neden oldu.

Zehra Güneş, Vargası’ın bu paylaşımına “Oğlum bu ne?” tepkisiyle dikkat çekti.

Hande Baladın ise kayıtsız kalamayan diğer bir isim olarak “Hahhahahahah” yorumunda bulundu.