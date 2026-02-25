Mert Ramazan Demir'li "Delikanlı" başlıyor: İşte konusu ve oyuncuları

Show TV’nin OGM Pictures imzalı “Delikanlı” dizisi sete çıktı.

Setten görsellerin paylaşılmasıyla birlikte dizinin sosyal medyada gündem olması dikkat çekti; heyecanlı bekleyişini paylaşan izleyiciler binlerce yorum yaptı.

Mert Ramazan Demir’in yeni karakteriyle setten paylaşılan ilk fotoğrafı ise hem dizinin konusuna hem de genç yıldızın yeni karakterine dair merakı artırdı.

DELİKANLI OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizi, çok yakında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.

KONUSU

Duygusal derinliği yüksek bir dram hikayesi olarak tanımlanan Delikanlı, izleyiciyi sarsacak temaları işliyor.

Aile bağlarının kopuşu ve yeniden inşası, geçmişteki büyük hatalarla hesaplaşma ve kaçınılmaz yüzleşmeler...

Mert Ramazan Demir ise intikam peşindeki bir taksi şoförüne hayat verecek.