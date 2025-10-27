Milyoner'de sürpriz "Fatih Terim" sorusu: Şıklar güldürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, 1187. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen bölümde, futbolseverleri hem güldüren hem de geçmişe götüren anlar yaşandı

. 200 bin TL değerindeki soru, Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim'in yıllar önce kameralar karşısında söylediği meşhur sözü konu aldı.

Yarışmacıya, "Fatih Terim'in teknik direktörlük yaptığı dönemde, kameralar tarafından kaydedilmiş olan hangi sözü ona aittir?" sorusu yöneltildi.

Şıklar arasında "Taktik maktik yok, bam bam bam", "Kimse harakiri yapacak kadar Japon değil", "Everything is something happened" ve "Lasciatemi cantare, sono un italiano" yer aldı.

Kısa bir düşünme süresinin ardından yarışmacı doğru cevabı verdi. Sorunun yanıtı C şıkkı: "Everything is something happened" oldu.

Bu söz, Fatih Terim'in yurt dışındaki teknik direktörlük döneminde bir basın toplantısında sarf ettiği ve yıllar içinde futbol dünyasında mizahi bir ifadeye dönüşen unutulmaz bir cümle olarak hafızalarda yer etti.