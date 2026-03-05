Eşref Rüya 36. bölüm fragmanı tepki çekti: Eşref’le Ölü Yaşar karşı karşıya

Yeraltı dünyasının sert dengeleri, Eşref’in karşısına şimdiye kadarki en büyük sınavı çıkarıyor.

Eşref Rüya dizisi, heyecanını her bölüm biraz daha artırırken izleyiciler de 36. bölüm fragmanını merakla bekliyor.

Yıllardır kavuşmayı hayal ettiği Rüya’yı sonunda karşısında gören Eşref, onu korumak için tüm riskleri göze alıyor ve İhtiyar’ın adamlarıyla yüzleşmeye hazırlanıyor.

Dizinin yeni bölümünün fragmanı kısa bir kesit olarak yayımlandı. Bu durum izleyicilerin tepkisine yol açtı.

Peki, 36. Bölümde izleyicileri neler bekliyor?

EŞREF İLE YAŞAR KARŞI KARŞIYA

Geçtiğimiz bölümde Eşref’in yokluğunu fırsat bilen Kadir, yeraltı dünyasındaki otoritesini yeniden tesis etmeye çalışırken, karşısına cezbedici bir teklif çıkar. Yaşar, yeni kuracağı düzende kontrolü tamamen elinde tutmak için kaleyi içten fethetmenin yollarını araştırıyor.

Yeni bölümde ise heyecan doruğa çıkacak: Eşref, Ölü Yaşar ile karşı karşıya gelecek. Hıdır ise Eşref’i, Yaşar ile ilgili olası tehlikeler konusunda uyarıyor.

Yeni bölüm 11 Mart Çarşamba günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.