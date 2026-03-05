Savaşçı'dan Arka Sokaklar'a geçti: Başsavcı Fevzi geliyor...

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, kadrosuna ünlü oyuncu Murat Serezli'yi dahil etti.
20. sezondur ekranda olan Arka Sokaklar, kadrosunu genişletiyor.
Diziden gelen transfer haberi, izleyicileri heyecanlandırdı.
Ünlü oyuncu Murat Serezli, “Arka Sokaklar”ın kadrosuna dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serezli dizide "Emekli Başsavcı Fevzi" rolüne hayat verecek.
Murat Serezli, geçmişte unutulmaz dizi Savaşçı'da beraber kamera karşısına geçtiği Sarp Levendoğlu ile yine buluşacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi