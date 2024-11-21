Miss Universe'de Türkiye'yi temsil etmişti: Ayliz Duman 2 yıl önceki görüntülerini paylaştı

2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024), Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi.

126 güzellik kraliçesinin yarıştığı 2024 Miss Universe'de kazanan isim Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig oldu.

DANİMARKALI THEİLVİG KAZANDI

Theilvig, Miss Universe 2024 tacını takarak yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu.

Dansçı, girişimci ve aynı zamanda bir avukat olan 21 yaşındaki yarışmacı, güzellik yarışmasında 126 yarışmacıyı geride bıraktı.

DUMAN DERECEYE GİREMEDİ

Ülkemizi temsil eden 20 yaşındaki Ayliz Duman ise dereceye giremedi.

ESKİ HALİNİ PAYLAŞTI

"Aramızda Kalsın" programında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ayliz Duman, 2 yıl önce 90 kilo olduğunu ve azmederek 30 kilo verdiğini açıkladı.

Bir hayli şaşırtan Ayliz Duman'ın eski hali...

"2 YILDA 30 KİLO VERDİM"

Duman, "Ergenlikte 90 kiloydum. Azmettim, 2 yılda 30 kilo verdim." açıklamalarında bulundu.

Duman, katıldığı programda yarışmayla ilgili anılarını da aktardı.

"NASILSIN DEDİM, CEVAP VERMEDİ"

Duman, Danimarkalı güzelin selamına yanıt vermediğini de sitem dolu şu sözlerle aktardı:

Bir kere karşılaştık kendisiyle çok güzel bir kız kesinlikle. Nasılsın diye sorduğumda pek cevap vermedi. Çok havalıydı. Hava atmak da değil. Biz yarışma içerisindeyiz ama sadece taç değil ki amacımız. Ben dereceye giremedim ama çok güzel insanlar kazandım. Kendine odaklanmak istemiştir. Hepimiz bir yarışma içerisindeydik. Çok güzel arkadaşlarım oldu.