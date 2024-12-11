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Haber Merkezi

Yıllardır iç savaşın yaşandığı Suriye'de mutlu sona ulaşıldı.

Baas rejimi çöktü; devrik lider Esad, Moskova'ya kaçtı.

Dünya medyası, yeni bir sayfa açan Suriye'den gelen haberlere odaklandı.

Türkiye'den de bazı gazeteciler, Suriye'nin farklı noktalarına giderek buradaki gelişmeleri anlık olarak aktarıyor.

Bu isimlerden biri de Nagehan Alçı.

YAYINDA KAPALI, SONRASINDA AÇIK

Suriye'deki izlenimlerini Habertürk ekranlarından izleyicilere ulaştıran Nagehan Alçı, farklı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Gazeteci Alçı, canlı yayına katıldığı sırada başını örttü.

Yayın sonrası çekilen fotoğraflarda ise Nagehan Alçı'nın başının açık olduğu görüldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Nagehan Alçı'nın Suriye'deki yeni döneme ilişkin kötü bir algı oluşturduğunu savundu.

Ancak Nagehan Alçı'nın Suriye'ye gidip bölgeden yayınlar yapabiliyor olmasının gazetecilik açısından başarılı olduğu ve bunun konuşulması gerektiğini savunanlar da var

Nagehan Alçı'nın tartışmaların ardından katıldığı yayınlarda başının açık olduğu dikkatlerden kaçmadı.