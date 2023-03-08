Ne Arda ne İbrahim ne Kenan! Sinem Kobal'ın eski aşkı görenleri hayrete düşürdü! Bakın o isim kimmiş... Şu sıralar Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, bir dönem Arda Turan ve İbrahim Çelikkol'la aşk yaşadı. Kobal'ın hayatını araştıran hayranları ise bu iki ünlü isim dışındaki aşkını görünce şoke oldu.

14 Ağustos 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sinem Kobal, ilk kez Dadı dizisinde kamera karşısına çıktı. Akabinde Uygur Tiyatrosu'nda da çalışan Kobal, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nden mezun oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Selena dizisi ile büyük bir üne kavuşan Sinem Kobal, futbolcu Arda Turan ile uzun bir süre aşk yaşadı.

İkilinin aşkı gündemden düşmezken Kobal, bu aşk sayesinde ününü ikiye katladı.Nişanlanan ikili, nikah masasına oturmadan ayrıldı.

Galatasaray'lı futbolcu Arda Turan ile aşk yaşayan ve nikah masasının kıyısından dönen Sinem Kobal, İbrahim Çelikkol'la sevgili oldu.

Ancak Çelikkol ve Sinem Kobal aşkı umulduğu kadar uzun sürmedi ve kısa süre içerisinde yollar ayrıldı.

Aşk hayatında uzun süre mutluluğu bulamayan Sinem, yıllar sonra Kenan İmirzalıoğlu ile tanıştı ve nikah masasına oturdu.

Evlenen ve Lalin adında bir kıza kavuşan İmirzalıoğlu çifti, 2022 yılında da Leyla adını verdikleri ikinci kızlarına kavuştu.

Anneliği, evliliği ve sosyal medyadan verdiği pozlarla adından söz ettiren Sinem Kobal, yeniden eski aşkı ile gündem oldu.

Ünlü oyuncunun 2014 yılında Kaan Kalyon'la yeni bir ilişkiye başladığı yazılmıştı ancak bu aşk tam olarak doğrulanmadı.

Sinem Kobal'ın kısa süren aşk macerası

İbrahim Çelikkol'dan sonra aşkı Kaan Kalyon'da bulan Sinem Kobal, o dönem Yeniköy'de sevgilisi ile buluştu. İkili uzaktan basın tarafından görüntülendi.

Mekana geldiğinde önce bahçe kısmında kız arkadaşlarıyla oturan Kobal, daha sonra Kaan Kalyon'un yanına geçti.

İki sevgili gecenin sonunda gazetecilerin beklediğini öğrenince mekandan ayrı çıktı. O dönem Kobal'ın eski aşkı Arda Turan'ın bu ilişkiden haberdar olduğu öğrenilmişti.