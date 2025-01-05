Pazar yayınları! 5 Ocak 2025 TV'de neler var? Bugünkü diziler...
Yağmur Dinç

Pazar günü televizyon karşısında pinekleyecek olanlar, kanallar arasında dolaşıyor.

Yılbaşı sonrası ilk pazar günü olan 5 Ocak'ta, her kanalda birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.

Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? 5 Ocak 2025 Pazar tv yayın akışları...

ATV yayın akışı

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Zembilli

15.15 Bir Gece Masalı

16.25 Can Borcu

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

22.35 Zembilli

Show TV

07.45 Kezban Paris’te

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bahar

15.30 Sandık Kokusu

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 RTÜK Belgeseli

22.30 7.Koğuştaki Mucize

Kanal D yayın akışı

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Yumurcak

16.45 Annem Ankara

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Kıyametten Sonra

Star TV yayın akışı

09.00 Yalı Çapkını

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

17.00 Sen Ağlama İstanbul

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

NOW TV yayın akışı

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kızıl Goncalar

16.30 Hudutsuz Sevda

19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

22.30 Kızıl Goncalar

TRT 1 yayın akışı

06.55 Alparslan: Büyük Selçuklu

10.00 Kod Adı Kırlangıç

11.45 Enine Boyuna

13.00 Kanatlarını Aç

15.15 Gönül Dağı

18.00 Şehrime Hoş Geldiniz

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.30 3’te3

TV8 yayın akışı

08.00 Türkiye’nin Doktorları

09.00 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Ben Eşimi Bilmez Miyim – Yeni Bölüm

20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

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Yağmur Dinç
Editor