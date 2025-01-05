Pazar yayınları! 5 Ocak 2025 TV'de neler var? Bugünkü diziler...

Pazar günü televizyon karşısında pinekleyecek olanlar, kanallar arasında dolaşıyor.
Yılbaşı sonrası ilk pazar günü olan 5 Ocak'ta, her kanalda birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.
Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? 5 Ocak 2025 Pazar tv yayın akışları...
ATV yayın akışı
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Zembilli
15.15 Bir Gece Masalı
16.25 Can Borcu
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
22.35 Zembilli
Show TV
07.45 Kezban Paris’te
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Bahar
15.30 Sandık Kokusu
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 RTÜK Belgeseli
22.30 7.Koğuştaki Mucize
Kanal D yayın akışı
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Yumurcak
16.45 Annem Ankara
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Kıyametten Sonra
Star TV yayın akışı
09.00 Yalı Çapkını
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Sahipsizler
17.00 Sen Ağlama İstanbul
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
NOW TV yayın akışı
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kızıl Goncalar
16.30 Hudutsuz Sevda
19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
22.30 Kızıl Goncalar
TRT 1 yayın akışı
06.55 Alparslan: Büyük Selçuklu
10.00 Kod Adı Kırlangıç
11.45 Enine Boyuna
13.00 Kanatlarını Aç
15.15 Gönül Dağı
18.00 Şehrime Hoş Geldiniz
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.30 3’te3
TV8 yayın akışı
08.00 Türkiye’nin Doktorları
09.00 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Ben Eşimi Bilmez Miyim – Yeni Bölüm
20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm