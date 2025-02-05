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Haber Merkezi

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündemi yorumladığı programın tamamını izlemek için tıklayın...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki bilirkişi soruşturması, medyada büyük bir kavga başlattı.

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, soruşturma kapsamında söz konusu bilirkişiyi arayarak ses kaydını yayınlayan ve gözaltına alınan Halk TV gazetecilerini eleştirdi.

Portakal'ın bu tutumu, sert tepkilere neden oldu. Halk TV yayınlarında, günlerce Fatih Portakal hedef alındı.

ECE ÜNER YAKALANDI

Kavga devam ederken Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da konuyu değerlendirdi.

Halk TV ekranlarından en sert ifadeleri kullanan Ece Üner'e yüklenen Kütahyalı, her yayınında muhalif kanallar dışında çalışanlara 'şahsiyet, şeref, namus' nutukları atan Üner'in eşinin, iktidara yakın Kanal D Ana Haber'in sunucusu Deniz Bayramoğlu olduğunu hatırlattı.

Üner'in 'şerefsiz' dediği Fatih Portakal'a bir zeka testi yaptığını söyleyen Kütahyalı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ece Üner her gün 'namus, şeref, haysiyet, burada risk alıyoruz, Fatih Portakal sen şahsiyetsizsin, biz şahsiyetli mücadele ediyoruz' diyor.

Aynı saatlerde kocası nerede? Aynı saatlerde!

Kanal D Ana Haber, tamamen ve tamamen iktidarın kanalıdır, tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kanalıdır.

Kanal D'de Ece Üner'in kocası Deniz Bayramoğlu tamamen AK Parti propagandası olan haberleri sunuyor. 'Gezi yeniden yargılanacak' diyor, 'Ayşe Barım'ın terörist olduğu anlaşıldı' diyor.

"FATİH PORTAKAL'IN AKLINA BİLE GELMEDİ"

O Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu haber başlıklarının içeriklerine bir bakın bakalım. Bunu düşünen var mı? Düşünen yok.

Ece Üner, Fatih Portakal'a haysiyetsiz ve şerefsiz dedi, Portakal'ın aklına bile gelmedi.

Ben bunu Halk TV'nin en popüler isimlerinden biriyle konuştuğumda sordum. Çünkü ben Suat Toktaş'a sahip çıktım. Haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Suat Toktaş'ın, Cafer Mahiroğlu'nun dik durduğunu söyledim. Diğer arkadaşlarla ilgili söylediğim şeyler bayağı izlendi biliyorsun, sattılar çünkü Suat Toktaş'ı.

"BİRİ DİKTATÖR DİYOR BİRİ AK PARTİ PROPAGANDASI YAPIYOR"

Deniz Bayramoğlu nerede? Kanal D Ana Haber sunucusu... Karısı nerede? Halk TV Ana Haber sunucusu...

Açıyorsun birinde 'Bu diktatörlük, şahsiyet mücadelesi, haysiyet, pis yandaşlar, alçak yandaşlar..." Eee... Kocası 'yandaş kanalda' Tayyip Erdoğan propagandası yapıyor.

Bu sorgulanmıyor. Hatta Halk TV'deki arkadaş, 'Bilinmiyordur abi, Cafer Mahiroğlu bilmiyordur' dedi.

"KENDİSİ SÜREKLİ DİŞİ UĞUR DÜNDAR GİBİ..."

İnanılmaz bir bilgisizlik. Bakın bazı örnekler vardır çok popüler olmayan. Ekmek parası. Onlar da zaten 'vay biz muhalefetiz, şahsiyetsizler' falan demezler, ekmek parası için çalışırlar.

Bunlar küçük örnekler ama Ece Üner çok popüler bir kişilik. Ve sabah-akşam, şahsiyet, haysiyet, namus, şeref... Sürekli dişi Uğur Dündar gibi bunun propagandasını yapıyor.

"SEN KOCANA EVE GİDİNCE DEMİYOR MUSUN..."

Fatih Portakal'ı savunacağım aklıma gelmezdi. Sen Fatih Portakal'a şahsiyetsiz diyene kadar eve gittiğinde kocana 'Sen gidiyorsun benim mücadele ettiğim rejimin, sistemin, Tayyip Erdoğan'ın her gün propagandasını yapıyorsun. Sen ne biçim insansın?' diyor musun? Ya da beraber 'Oh Türkiye'yi uyutuyoruz' mu diyorlar."