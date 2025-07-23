Rasim Ozan Kütahyalı, Türk medya patronlarını anlattı

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN MEDYA TARİHİNİ ANLATTIĞI BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalında kendine has üslubuyla değerlendirmelerde bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, gündeme damga vurmaya devam ediyor.

MEDYA TARİHİ 2. BÖLÜM YAYINDA

Son dönemin en ilgi çekici içeriklerine imza atan Kütahyalı, beğeni toplayan medya tarihi serisinin ikinci bölümüyle yayında.

Büyük ilgi gören yakın dönem medya tarihi bölümünden sonra bu kez 1970 ve 80'li yıllar mercek altında.

SİMAVİ KARDEŞLERİN MEDYA İMPARATORLUĞU

Kütahyalı son bölümde, Osmanlı aydını Sedat Simavi'nin çocukları olan ve Türk medya tarihine damga vurmuş gazetelerin kurucuları olan Simavi kardeşleri ve siyaset ile ilişkilerini anlattı.

Erol Simavi'nin Hürriyet'i ve oradan ayrılan Haldun Simavi'nin kurduğu Günaydın gazetesini mercek altına alan Kütahyalı, bu iki kardeşin siyasete müdahalelerini de tarihi anekdotlarla aktardı.

"CUMHURBAŞKANINDAN GÜÇLÜ MEDYA PATRONLARI VARDI"

"Bir dönem medya patronlarının başbakanlardan da cumhurbaşkanlarından da daha güçlü olduğu bir dönemdeydik." diyen Kütahyalı, Erol ve Haldun Simavi'nin medya gücünü nasıl kullandığını, Süleyman Demirel'in bu ve benzer isimlerle ilişkilerini, Simavi ve Koç Ailesi arasındaki soğuk savaşı ve Aydın Doğan dönemini dikkat çekici bilgiler vererek anlattı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN MEDYA TARİHİNİ ANLATTIĞI BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN