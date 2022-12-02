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    Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu! 1 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları

    1 Aralık 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 02.12.2022 - 11:42
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    Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu! 1 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 1 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları...

    1 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları

    Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatılmak”, 3.sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” yer aldı.

    AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Aldatılmak” yer aldı.

    Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu! 1 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları #1

    Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu! 1 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları #2

    Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu! 1 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları #3


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