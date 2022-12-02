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Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu! 1 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları

Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu! 1 Aralık 2022 Perşembe reyting sonuçları

1 Aralık 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.