Rus güzeli Alina Boz'dan havuz pozları! Bir daldı, bir çıktı..."Su güzeli" Şimdilerde adı aşk haberleriyle magazinlere konu olan Alina Boz, tatilden kareler paylaştı.

Televizyon ekranlarında asıl çıkışını Paramparça dizisinde canladırdığı Hazal karakteriyle yakalayan Alina Boz, kariyer basamaklarını tırmanmaya devam ediyor.

TRT1'de Elimi Bırakma ve Netflix AŞK 101 dizisi ile yıldızını parlatan Boz, ardıdan Maraşlı dizisiyle ekranlarda yer aldı.

Sezen Aksu'nun oğlu Mithancan Özer ile evlilik yolunda ilerlerken ayrılık kararı alan Alina Boz, kariyerine odaklandı.

7 yaşında İstanbul'a gelen ve kısa sürede adapte olan Boz, aslında kabin memurluğu okudu ancak oyunculuktan devam etmeyi seçti.

Aşk sarhoşu

Son olarak Star TV'de yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinde Zeynep karakterine hayat veren güzel oyuncu, aşk hayatıyla ön planda.

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 6 yıllık ilişkisini noktalayan Alina Boz, 15 gün içinde Umut Evirgen ile sevgili oldu.

Alina havuzda

Magazini çalkayan aşk haberinin akabinde gözler Alina'ya çevrilirken, sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.

Tatilde olan Alina Boz, havuzda poz verdi. Güzel oyuncunun kareleri, beğeni topladı.

Takipçileri, "Havuz kuşu", "Deniz kızı gibisin", "Güzeller güzeli" yorumlarında bulundu.