Sahur programında şaşırtan anlar: Eşim üzerime 2 tane kadın getirdi Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın sahur programında bir kişi yayına bağlanarak "Eşim üzerime 2 tane gacı getirdi" dedi. Karataş bu soruya ne cevap vereceğini şaşırdı.

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ensonhaber.com

Kanal 7'nin sevilen programlarından olan Mustafa Karataş ile Sahur Vakti’ne birbirinden ilginç sorular gelmeye devam ediyor.

Programa bağlanan bir seyirci "Eşim üzerime 2 tane kadın getirdi..." diyerek söze başladı.

Karataş ise konuğunu bölmeden sessizce dinledi.

"Eşim üzerime 2 kadın getirdi"

Adını vermek istemeyen seyirci "Benim çocuklarım küçük bıraktı gitti tekrar eve gelmek istiyor. Çalıştım çocuklarıma baktım birini evlendirdim..." deyince ilahiyatçı "O adam nerede?" dedi.

Seyirci ise "O adam başka karıyla yaşıyor" yanıtını vericde Karataş ise "Senin yanına mı gelmek istiyor? Sen istemiyorsun? Alma ne yapacak?" dedi.

Kadın seyirci yaşadıklarını anlatınca Mustafa Karataş "Affedersen gelsin ama kadını bırakmıyor. Sen ne düşünüyorsun?" dedi.

"Sen boşanmış olmuyorsun"

Seyirci "Yalnız yaşamak çocuklarımla yaşamak" dedi.

Karataş ise "Bir defa anacım sen boşanmış olmuyorsun, sen günaha girmiş olmuyorsun, sen ne yaparsan sana haktır o hak etmiş. Gönlünü rahatını bozma" tavsiyesinde bulundu