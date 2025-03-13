Sandık Kokusu final fragmanı: Sürpriz son! Bakın nasıl bitiyor...

Yağmur Uçar

Başrollerini Demet Akbağ, Özge Özpirinççi, Uğur Yücel gibi isimlerin paylaştığı, 2023'ten beri devam eden Sandık Kokusu, final yapıyor.

Hikayenin doğal akışında sona erdiği ve planlanan sürecin tamamlandığı dizi, son bulması nedeniyle izleyicilerini üzüyor.

Set ekibi bugün çektiği final bölümünün ardından bir kutlama yaptı ve veda etti.

Sandık Kokusu'nun final bölümü, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. 19 Mart 2025'te yayınlanacak olan 50. bölüm, dizinin hayranları için unutulmaz bir veda sunacak.

İşte son bölüm fragmanı...