Sen Çal Kapımı Melek 28 kilo birden verdi, çarşafa sarılı pozu nefes kesti: "Bir sen soyunmamıştın..." Sen Çal Kapımı dizisinde Melek karakterine hayat veren Elçin Afacan, 28 kilo birden verdi. Son haliyle göz dolduran Elçin Afacan, verdiği pozlarla da sosyal medyayı adeta salladı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i bir araya getiren Sen Çal Kapımı dizisi, reyting rekorları kırdı. Dizi ünlü oyuncuların uyumu sayesinde, sosyal medya üzerinden de çok konuşuldu.

Genç ve dinamik bir kadroyu bir araya getiren dizide Elçin Afacan ise Melek karakterine hayat verdi.

21 Ocak 1991 yılında dünyaya gelen Elçin Afacan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı.

Bu eğitimini tamamladıktan sonra "Görevimiz Komedi" adlı yarışma programında ilk kez kamera heyecanını yaşadı.

Akabinde İçerde dizisine dahil olan Elçin Afacan, şimdilerde ise Çöp Adam dizisinde Meryem karakterine hayat veriyor.

Sen Çal Kapımı sayesinde tanınmaya başlayan oyuncu, sıkı bir diyet ile 28 kilo birden verdi.

28 kilo birden veren Elçin Afacan, sosyal medya paylaşımlarına da yenilerini eklemeye başladı.

Çarşaf pozları olay oldu

Cem Talu'ya poz veren güzel oyuncu önce iç çamaşırsız şekilde giydiği beyaz gömleğiyle kamera karşısına geçti sonra da çarşafa sarıldı.

Oyuncu, yarı çıplak verdiği pozları da 1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede içerisinden yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.