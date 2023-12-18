Seranay Sarıkaya’dan Mert Demir açıklaması! "Durun bakalım" deyip güldü… Güzel oyuncu Seranay Sarıkaya’nın, şarkıcı Mert Demir’in “Ateşe Düştüm” şarkısında vokalistlik yaptığını kabul etmesinin ardından bu seferde ikili arasında aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın hakkında çıkan aşk iddialarının ardı arkası kesilmeden devam ediyor.

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra adı Umut Evirgen'le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, Tv8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının haberine göre; yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Evirgen'le yollarını ayırmıştı. Serenay Sarıkaya'nın, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenilmişti.

Daha sonrasında ise ‘Şahmaran’ adlı dizide birlikte rol alan Burak Deniz ve Seranay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası ise magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Deniz ile aşk yaşadığına ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirmiş iddialara noktayı koymuştu.

Sarıkaya’dan Mert Demir açıklaması…

Güzel oyuncu önceki gece özel bir davete katıldı. Davet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıkaya Mert Demir’in “Ateşe Düştüm” şarkısında vokalistlik yaptığını kabul etti.

Sarıkaya’ya Mert Demir ile aşk yaşadığına dair iddiaların gerçekliğini soran gazetecilere Sarıkaya’dan tepki dolu yanıt geldi.

“Canınız sıkıldıkça…”

Güzel oyuncu hakkında en son çıkan Mert Demir ile aşk yaşadığına dair iddialara yanıt verdi. Serenay Sarıkaya, "Hakkımda çıkan iddia doğru değildir. Lütfen canınız sıkıldıkça üzerimden iddialar üretmeyin" ifadelerini kullanmıştı.