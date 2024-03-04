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Serenay Sarıkaya sıfır makyajlı halini paylaştı! Duru güzelliğini gören bir kez daha hayran oldu...

Serenay Sarıkaya sıfır makyajlı halini paylaştı! Duru güzelliğini gören bir kez daha hayran oldu... Başarılı oyuncuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dillere pelesenk olan Serenay Sarıkaya makyajsız halini paylaştı. Duru güzelliğini gören bir kez daha hayran oldu...