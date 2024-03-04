Serenay Sarıkaya sıfır makyajlı halini paylaştı! Duru güzelliğini gören bir kez daha hayran oldu...

Son olarak rol aldığı Aile dizisiyle başarılı oyunculuğundan söz ettiren Serenay Sarıkaya dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.
Adı Mert Demir ile aşk dedikodularıyla gündemde olan güzel oyuncu bu kez aşk dedikodularıyla değil doğal güzelliğiyle gündemdeki yerini aldı.
Tatil pozlarıyla da son günlerde konuşulan Sarıkaya duru güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Sosyal medya platformu olan Instagram'da 10,5 milyon takipçisi bulunan oyuncunun filtresiz kareleri adeta beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte, Serenay Sarıkaya'nın duru güzelliği...
Sarıkaya'nın doğal hali takipçilerinden tam not alırken, paylaşımına "Güneşe söyleyeyim de doğmasın bugün gerek yok", "O kadar güzel bir kalpli kadınsın ki", "Saçların doğal kıvırcıkları" gibi yorumlar yapıldı.