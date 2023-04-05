SESİNE HAYRAN KALMIŞTIK: Eski erkek arkadaşı tarafından vuruldu! İşte Mutlu Kaya'nın son hali... Katıldığı bir ses yarışmasıyla tanınan ve adını duyuran Mutlu Kaya, eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu. Kaya, bu olaydan sonra hayata tutunmak için ise elinden geleni yaptı. İşte Mutlu Kaya'nın son hali.

Mutlu Kaya hem sesi hem güzelliğiyle bir döneme damga vurdu. 2015 yılında bir ses yarışmasına katılan Kaya, herkesi büyüledi.

Bu ses yarışmasında Sibel Can'ın koçluğunda ilerleyen Kaya, başına geleceklerden habersizdi...

1996 yılında 8 kardeşli bir ailede dünyaya gelen Mutlu Kaya, üniversitede spor akademisini kazandı ancak gidemedi.

Maddi zorluklar nedneiyle spor akademisine gidemeyen Kaya, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan evlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Kaya, uzun bir süre tedavi gördü. Kaya'yı eski erkek arkadaşının vurduğu ortaya çıktı.

Mutlu Kaya'nın yarışmaya katılmasına sinirlenen eski erkek arkadaşının saldırısı sonucu, genç ismin hayatı da değişti.

Şimdi ailesiyle yeniden hayata tutunmaya çalışan Mutlu Kaya, son haliyle bir kez daha gündem oldu.

Mutlu Kaya'nın son hali

Mutlu Kaya, katıldığı ses yarışmasından sonra hayallerine ulaşmayı bekliyordu ancak işler istediği gibi gitmedi.

Uzun yıllar onu takip eden ve ısrarcı olan eski erkek arkadaşı tarafından vuruldu. Kaya, hayatına yüzde 96 engelli olarak devam ediyor. Üstelik ablası da nişanlısı tarafından öldürüldü.

Yeniden hayata tutunan ve pes etmeyen Kaya'nın son hali sevenlerinin yüreğine de su serpti. Kaya yaşadığı zor günleri ise şu sözlerle anlatmıştı;

"Benim dışarı çıkmamı bekliyor. Zaten dışarıya çıktığım gibi beni zorla arabaya bindirip, beni dövdü. Üst üste kurşunlar yağdırdı üzerime. Kurşunlardan biri kafama denk geldi.

Susadığımda kimse olmasa tek başıma içemiyorum. Benim hayatım gitti. Bazen diyorum Allah'ım bana bu elimi ver, bardaktan suyumu içebileyim. Çünkü başkasına muhtaç olmak çok zor."