Sevda Türküsev'den Eda Ece'ye sert tepki: Yazıklar olsun Ensonhaber Youtube kanalında Eda Ece'nin ödül töreninde depremzedeleri hedef alan açıklamasıyla ilgili konuşan Sevda Türküsev, "Siz nasıl insanlarsınız, nerede yetiştiniz, ne yediniz ya! Sizin ben espri anlayışınıza tüküreyim! Hele seni o alkışlayanlar ve gülenler sizin de vicdanınıza tüküreyim ben! Yazıklar olsun!" dedi.

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Türkiye tarihi bir seçimi geride bırakırken, bu süreçte muhalif hazımsızlık bambaşka gündemler doğurdu.

Büyük felaketten etkilenen illerde AK Parti'nin galip gelmesine öfkelenen muhalif seçmen, depremzedelere saldırıya geçti.

Ağır hakaretlerle suçlanan depremzedeleri ünlüler de hedef aldı.

Şarkıcı Melek Mosso'nun ardından Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile ünlenen Eda Ece de çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı.

Depremzedelerle dalga geçti

Ödül töreninde yaptığı konuşmasında oy tercihlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanan depremzedeleri eleştiren Eda Ece, “Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse.” dedi.

Atatürklü özür açıklaması da çok konuşuldu

Gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamalarıyla konuyu mizahı bir şekilde ele aldığını belirten Ece, konuyu Atatürk'e kadar götürdü:

Mustafa Kemal Atatürk'ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı, zaten beni tanıyan herkes biliyor. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Linçci tayfadan da daha çok seviyorum.

Ensonhaber canlı yayınında tartışıldı

Konu Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programında da tartışıldı.

Moderatör İlker Koç'un sunduğu programın konuğu Araştırmacı Yazar Sevda Türküsev oldu.

Sevda Türküsev'den sert tepki

Sevda Türküsev yaptığı açıklamalarla oyuncu Eda Ece'ye büyük tepki gösterdi.

"Espri anlayışınıza tüküreyim, yazıklar olsun"

"Sen insanların acılarının üzerinde tepindin" diyen Türküsev, şu ifadeleri kullandı:

3 kuruş yardım ettin, biz de ettik. Bu değirmenin suyu sırf seninle mi benimle mi döndü zannediyorsun. Bak sen ödül gecesindesin, ben hayatımdayım. Senin cenahın Bodrum'da şezlong kapmaya başladı yatlarda teknelerde.. O insanlar yine bu devletle ve senin beğenmediğin iktidar partisi onların yanında. Deprem zamanında da seçim döneminde de senin laf sokmaya çalıştığın o iktidar var ya tüm kurum ve adamlarıyla ordaydı.



Ama savunmaya çalıştığın taraf ise maalesef orada yoktu. O yüzden sandıkta da oylar yoktu. Şimdi kalkmışsın bir de diyorsun ki: Espri yaptım! Siz nasıl insanlarsınız, nerede yetiştiniz, ne yediniz ya! Sizin ben espri anlayışınıza tüküreyim! Hele seni o alkışlayanlar ve gülenler sizin de vicdanınıza tüküreyim ben! Yazıklar olsun!

"Gerçekten tedavi olmaları lazım"

İktidara laf çakacağım diye sen depremzedelere yaptığın 3 kuruş yardımı serin.. O kadar ego var ki, her şeyi siz yaptınız! Vicdanınızı kaybetmişsiniz siz, siz insanlığınızı sorgulayın.



Ne linci ya! Atatürk'ü ortaya atıyorsun. Sana kimse Atatürk'ten bahsetme demedi ki. Sana Atatürk'ten bahsettin diye mi insanlar tepki verdi. Sana insanlar o sandıktan çıkan AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a çıkan oyla tepki verdiğin ve depremzedeleri aşağıladığın için tepki verdi. Bu mu sizin espri anlayışınız ya.. Gerçekten tedavi olmaları lazım.



Ben devletimden şunu rica ediyorum, lütfen kampanya başlatalım biz bunların tüm parasını ödeyelim. Oradaki insanların onuru ve şerefiyle oynayamazsınız siz!

"Yaptığın iyiliğin karşılığını beklemek tefeciliktir"

Şu depremzedeleri rahat bırakın. Yakalarından düşün. Bu toz duman kalktığında o insanların yanında yine devlet olacak. Yaptığın iyiliğin karşılığını beklemek tefeciliktir.