Show TV’nin fenomen dizisinden final kararı: Tarih verildi

Show TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Veliaht dizisinden izleyicileri şaşırtan karar geldi.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin ilgisini çekmişti.

Dizi son haftalarda reytinglerde istediği sonuçlara ulaşmakta zorlandı.

İzlenme oranlarını yükseltmek amacıyla çekimler bir süre önce Kars’a taşınmıştı. Ancak bu değişikliğe rağmen reytinglerde beklenen yükseliş gerçekleşmedi.

Veliaht dizisinden final kararı geldi.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Veliaht dizisi ekran yolculuğunu 26. bölümde tamamlayacak.

Dizinin 25. bölümü 12 Mart’ta izleyiciyle buluşacak. Bu bölümün ardından yayınlanacak olan 26. bölümün ise 26 Mart tarihinde ekranlara gelmesi bekleniyor.