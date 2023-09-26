Sibil Çetinkaya'nın o pozları sosyal medyayı salladı: "Fizik kadın yine sahnede" Milano ateş aldı! Şükrü Özyıldız ile yeni bir aşka yelken açan Sibil Çetinkaya'nın Milano pozları, sosyal medya takipçilerini büyülemeyi başardı.

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Adı Şükrü Özyıldız ile anılan Sibil Çetinkaya, sosyal medyanın yeni yükselen fenomenleri arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve bu şekilde para kazanan Çetinkaya, her anının da paylaşıyor.

En son Yunanistan tatiline sevgilisi ile çıkan ve kişinin farklı bir olduğu öğrenilen ancak daha sonra Özyıldız ile karesi ortaya çıkan güzel isim, Milano'ya gitti.

Milano'ya çıkarma yapan ve birçok fotoğraf çektiren Sibil Çetinkaya, sosyal medyaya damga vurdu.

Sibil'den Milano pozları

Moda haftasına katılan Sibil Çetinkaya, kusursuz fiziğini giydiği kıyafetlerle Milano sokaklarında sergiledi.

Milano'ya arkadaşlarıyla giden ve akabinde Paris'e geçen Çetinkaya'nın paylaşımlarına yorum yağdı.