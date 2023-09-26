Şükrü Özyıldız, ünlü fenomenle yeni aşka yelken açtı Burcu Özberk ile başrolünde oynadığı “Ruhun Duymaz” dizisiyle gündeme gelen Şükrü Özyıldız'ın yeni aşkının Sibil Çetinkaya olduğu öğrenildi.

ensonhaber.com

Son zamanların en yakışıklı ve yetenekli isimleri arasında yer alan Şükrü Özyıldız, yeni bir aşka yelken açtı.

Ruhun Duymaz dizisinde Burcu Özberk ile partner olan Özyıldız, Sivbil Çetinkaya ile beraber...

Burak Yörük ile yaşadığı aşkla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Şükrü Özyıldız'ın aşk kareleri, gümdeme bomba gibi düştü.

Kareleri sosyal medyayı salladı

Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın kısa süredir birlikte olduğu öğrenildi. Sabah yürüyüşlerine de birlikte çıkan Çetinkaya ve Özyıldız'ın mutlu olduğu görüldü.

İkili henüz sosyal medyadan kare paylaşmadı ancak arkadaşları tarafından çekilen kareler yorum ve beğeni aldı.