Şimdi dal gibi ama...Ceyda Düvenci'nin eski hali şoke etti! "Evrim budur" Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Ceyda Düvenci, şimdilerde genç kızlara taş çıkartıyor. 46 yaşındaki Düvenci, eski kilolu haliyle ise görenleri şaşırtıyor.

ensonhaber.com 2015 yılında evlendiği meslektaşı Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci, bekarlığın tadını çıkartıyor. 90'lı yıllardan beri ekranlarda olan Düvenci, şimdilerde sabah programı sunuyor. Çiçek Taksi, Dikkat Bebek Var, Sil Baştan, Binbir Gece, Umutsuz Ev Kadınları gibi yapımlarda rol alan Ceyda Düvenci, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri çekiyor. İnceldikçe güzelleşti 46 yaşında 2 çocuk annesi olan Ceyda Düvenci, verdiği kilolarda fit bir görünüme kavuştu. Yaşıtlarına taş çıkaran fiziğiyle gündem olan Düvenci, yıllar içindeki değişimiyle ise şoke etti. İşte Ceyda Düvenci'nin eski ve son hali...