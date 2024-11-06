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Simpsonlar 2024 ABD seçimlerini bilemedi! İşte onların tahmini...

Simpsonlar 2024 ABD seçimlerini bilemedi! İşte onların tahmini... ABD’nin 60. başkanlık seçim sonucu için çizgi film Simpsonlar detayı gündem oldu.