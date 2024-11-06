Simpsonlar 2024 ABD seçimlerini bilemedi! İşte onların tahmini...

ABD’de yeni başkan ‘Kamala Harris mi Donald Trump mı?’ sorusuna yine çizgi film Simpsonlar’dan cevap geldi.
60. başkanlık seçiminin son gününde nefesler kıyasıya yarış için tutuldu. 170 milyon kayıtlı seçmenden 81 milyondan fazlası oy kullandı.
ABD saati itibariyle seçmenler 05.00’te yeniden oy kullanmaya başladı.
DONALD TRUMP’I BİLMİŞTİ
Çizgi film Simpsonlar tahminleri nedeniyle yeniden gündem oldu.
Simpsonlar’ın önceki bölümlerinde Donald Trump’ın başkan olacağını bilmesi şaşırtmıştı.
SIMPSONLAR'IN TAHMİNİ
Sosyal medyada Simpsonlar’ın ‘Bart To The Future’ isimli bölüm seçime saatler kala yeniden viral hale geldi. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Kamala Harris’in kazanacağını öne sürdü.
TRUMP ÖNDE
Öte yandan başkanlık seçim sonuçlarının kaderini belirleyecek 7 çekişmeli eyaletin 5’inde Trump’ın az farkla önde olduğu, Michigan ve Wisconsin’de ise Harris’in ufak farklarla yarışı önde götürdüğü kaydediliyor.