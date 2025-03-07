Simpsonlar'ın Kripto Kehaneti: Pi Coin'i İşaret Ettiler....

Yağmur Uçar

Henüz büyük borsalarda listelenmemesine rağmen milyonlarca kullanıcının ilgisini çeken Pi Coin, bu kez kehanet ile gündemde.

Simpsonlar'ın daha önce koronavirüs salgını, Trump'ın Kongre baskını ve metaverse gibi olayları "tahmin ettiği" iddiaları, bu yeni kehanetin de ciddiye alınmasına yol açtı.

İlgili bölümde, dijital bir varlığın "geleceğin parası" olarak tanımlandığı ve küresel ekonomide önemli bir rol oynayacağı sahneleri yeniden gündeme geldi.

İzleyiciler, bu sahnelerin Pi Coin'e atıfta bulunduğu yönünde yorumlarda bulundu.

Kimi izleyici Simpsonlar'ın öngörülerine şüpheyle yaklaşırken, kimi ise Pi Coin'in 2025 yılında değerinin katlanacağına inanıyor.