Sonsuzluk Yolcusu (Eternaut) 2. sezon ne zaman? The Eternaut yeni sezon tarihi...

Yağmur Uçar

Netflix'te yakın zamanda yayınlanan The Eternaut, Arjantin yapımı bir bilim kurgu dizisi, gündeme damgasını vurdu.

Orijinal adı El Eternauta olan bu yapım, Héctor Germán Oesterheld ve Francisco Solano López'in 1950'li yıllarda yayımlanan aynı adlı kült çizgi romanından uyarlandı.

The Eternaut, 30 Nisan 2025'te Netflix'te yayınlandı ve toplamda 6 bölümden oluşuyor.

Dizinin yönetmenliğini Bruno Stagnaro üstlenirken, başrolde Arjantinli ünlü aktör Ricardo Darín yer alıyor.

Bölümleri bir çırpıda bitirenler ise 2. sezonu bekliyor.

Peki; Sonsuzluk Yolcusu 2. sezon gelecek mi, ne zaman? İşte bilgiler...

THE ETERNAUT DİZİ KONUSU

Buenos Aires'te tarihinde 3 kez kar yağışı görmüştür. Eternaut'da hikaye de Buenos Aires'te mütevazı bir yaz gecesinde başlar.

Şehrin tamamında elektrik kesilir ve kar yağışı başlar. Havada tuhaf bir şey vardır. Kar taneleri dokunduğu her şeyi anında öldürür. Nükleer savaş mı yoksa daha da uğursuz bir şey mi?

Hayatta kalanlar gaz maskeleri ve kat kat giysiler giyerek ölümden korunmaya çalışır ve her hareketlerini takip eden, giderek şiddetlenen görünmeyen bir güçle savaşır.

Hayatta kalanlardan biri olan Juan Salvo fark edilemeyen bir tehdide karşı direnişin lideri olarak ortaya çıkar.

2. SEZON GELECEK Mİ

Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, elde ettiği yüksek puanlar ve güçlü izlenme rakamları sayesinde ikinci sezon onayını hızla aldı.

Netflix 2. sezon hazırlıklarının başladığını doğruladı. Ancak henüz Sonsuzluk Yolcusu 2. sezon için kesin bir yayın tarihi verilmedi.