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Sosyal medya için engelli insanları darbetti! O görüntüler büyük tepki topladı...

Sosyal medya için engelli insanları darbetti! O görüntüler büyük tepki topladı... Amerika'da bir kişi yolda gördüğü engelli insanları darbederek bu anları videoya kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. O görüntüler büyük tepki çekti...