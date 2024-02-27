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Amerika'da bir adam sosyal medya için yolda gördüğü engelli insanları darbetti.
Engelli insanları darbettiği görüntüleri videoya kaydederek sosyal medyada paylaşan kişi izleyenleri şoka uğrattı.
Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük tepki topladı.
Kısa sürede milyonlarca kez izlenen görüntülerin ardından videoyu çeken kişiye tepkiler çığ gibi büyüdü.
İşte izleyenleri şoka uğratan o görüntüler...
Son dönemde sosyal medyada paylaşılan bu tip videolar kullanıcıların tepkisini çekmeye devam ediyor.