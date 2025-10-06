Sosyal medyada viral oldu: Yapay zekayla "evsiz adam" şakası

Sosyal medyada gün geçmesin ki yeni bir trend ortaya çıkmasın...

Son olarak kullanıcıların gündeminde "yapay zekayla evsiz adam şakası nasıl yapılır?" sorusu yer alıyor.

Kullanıcılar evlerinde çektikleri fotoğraflara gerçekçi şekilde bir evsiz adam figürü ekleyerek yakınlarına şaka yapıyor.

Binlerce kişi tarafından paylaşılan bu akım, hem şaşırtıcı hem de eğlenceli sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Doğru yazılan bir komut sayesinde, ev ortamındaki herhangi bir fotoğrafın içine gerçek bir insan varmış gibi "evsiz adam" görseli yerleştirilebiliyor.

Peki, bu şaka nasıl yapılır? Hemen anlatalım...

1. Evinin Fotoğraflarını Çek

Önce, “evsiz adam”ın görüneceği yerlerin fotoğraflarını çek. Örneğin yatak odası, mutfak veya oturma odası.

2. Fotoğrafı Yapay Zekaya Yükle ve Komut Yaz

Fotoğrafı yükle ve bir komut yaz. Örneğin:

“Bu fotoğrafa gerçekçi görünen yaşlı bir adam ekle. Beyaz sakallı, gri örgü beresi var. Üzerinde kalın yünlü bir hırka ve koyu renk pantolon bulunuyor. Elinde baston tutuyor, yüzünde yorgun ama huzurlu bir ifade var.”

3. Pozları Çoğalt

Görseli kaydet. Ardından başka bir oda fotoğrafını yükleyip “aynı evsiz adamı” bu kareye eklemesini iste.

Devam komutu: “Aynı yaşlı adamı bu fotoğrafta da göster. Bu kez salonda kanepeye oturuyor, bastonu yanında duruyor.”

Bu yöntemi birkaç kez tekrarlayarak sanki evin içinde dolaşan yaşlı bir adam serisi oluşturabilirsin.