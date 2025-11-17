Abone ol: Google News

Spotify Wrapped 2025 çıktı mı, nasıl bakılır? Yıllık özet takvimi...

Spotify'ın her yıl sonu derlediği Spotify Wrapped (Yıllık Özet)'in 2025 versiyonu ne zaman çıkacak merak konusu oldu. Peki, Spotify yıllık özeti çıktı mı, nasıl bakılır? İşte Spotify Wrapped 2025 listesi...

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 15:22
Spotify Wrapped 2025 çıktı mı, nasıl bakılır? Yıllık özet takvimi...
  • Spotify Wrapped 2025, yılın sonunda kullanıcıların merakla beklediği bir etkinlik oldu.
  • Bu özetin 29 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor.
  • Kullanıcılar, Spotify'a girip geçmiş yılların özetini görmek için arama kısmına yıl bilgisi ve "wrapped" kelimelerini yazabilir.

Spotify Wrapped (Yıllık Özet), yıl sonuna az bir zaman kala gündem oldu.

Bu yıla ait, en çok dinlenen müzik, albüm, sanatçı podcast gibi kategorilere ayrılan Spotify 2025 Wrapped istatistikleri merak konusu oldu.

Kullanıcılara özel yayınlanan listelere ulaşmak için Spotify 2025 özetine nasıl bakılır? Spotify Wrapped en çok dinlediğim şarkıları nasıl görebilirim? soruları araştırılıyor.

Peki, Spotify Wrapped 2025 çıktı mı? Spotify yıllık özete nasıl ve nereden bakılır? İşte merak edilenler...

SPOTIFY WRAPPED 2025 YAYINLANDI MI

Spotify Wrapped 2025'in 29 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

Spotify'da yayımlanmış geçmiş özetlerinize bakmak için arama kısmına yıl bilgisini, yıllık özet veya wrapped kelimelerini yazabilirsiniz.

