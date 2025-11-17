Spotify Wrapped 2025 çıktı mı, nasıl bakılır? Yıllık özet takvimi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Spotify Wrapped (Yıllık Özet), yıl sonuna az bir zaman kala gündem oldu.

Bu yıla ait, en çok dinlenen müzik, albüm, sanatçı podcast gibi kategorilere ayrılan Spotify 2025 Wrapped istatistikleri merak konusu oldu.

Kullanıcılara özel yayınlanan listelere ulaşmak için Spotify 2025 özetine nasıl bakılır? Spotify Wrapped en çok dinlediğim şarkıları nasıl görebilirim? soruları araştırılıyor.

Peki, Spotify Wrapped 2025 çıktı mı? Spotify yıllık özete nasıl ve nereden bakılır? İşte merak edilenler...

SPOTIFY WRAPPED 2025 YAYINLANDI MI

Spotify Wrapped 2025'in 29 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

Spotify'da yayımlanmış geçmiş özetlerinize bakmak için arama kısmına yıl bilgisini, yıllık özet veya wrapped kelimelerini yazabilirsiniz.