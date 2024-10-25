Sunucusuz kaldı! Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı, neden yok?

Haber Merkezi
Hafta içi gündüz kuşağında yer alan Gelin Evi Ezgi Sertel programı bu hafta sunucusuz yayınlanıyor.
Show TV ekranlarında yayınlanan "Gelin Evi" programının sunucusu Ezgi Sertel’in programda yer almaması izleyiciler arasında merak konusu oldu.
Sunucunun programı bırakıp bırakmadığı araştırılırken neden ayrıldığı da sorgulanıyor.
Peki, Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı? İşte detaylar...
PAYLAŞIMI SİLDİ
Gelin Evi Ezgi Sertel bu hafta ekranda yer almadı.
Henüz sunucudan ve yapım ekibinden bir açıklama gelmedi.
Ezgi Sertel’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları silmesi ise Gelin Evi programından ayrıldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.