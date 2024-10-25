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Sunucusuz kaldı! Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı, neden yok?

Sunucusuz kaldı! Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı, neden yok? Ezgi Sertel'in sunuculuk yaptığı Gelin Evi programında yer almaması, izleyicileri meraklandırdı. Sertel'in ayrılıp ayrılmadığı araştırılırken nedeni de sorgulanıyor. Peki, Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı, neden yok? İşte yanıtı!