Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden'in bebek sevinci kısa sürdü! Bebeğini kaybettiğin öğrendi Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde iletişim ödülünde eşinin hamile olduğunu öğrenen ve büyük bir sevinç yaşayan yarışmacı Yunus Emre Özden, bu akşam ekranlara gelecek bölümde bebeğini kaybettiğini öğreniyor.

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ensonhaber.com

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024, hemen her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Heyecanın giderek arttığı yarışmada, tansiyon sık sık yükseliyor.

Olayların başrolünde

Açlıkla mücadele eden yarışmacılar, zaman zaman fiziksel olarak kavga ediyor. Yaşanan olayların başrolünde sıkça aynı isme rastlanıyor.

Yunus Emre Özden, kendi takımı ve rakip takımla yaşadığı anlaşmazlıklar ve kavgalarla adından söz ettiriyor.

Sunucu Acun Ilıcalı'nın sık sık uyardığı ve cezalar verdiği Özden, izleyiciler tarafından ise oldukça seviliyor.

Baba olacağını öğrendi

Yarışmanın en sevilen isimlerinden biri olan Özden, geçtiğimiz günlerde kazandıkları iletişim oyununda eşinden gelen bebek müjdesiyle büyük bir sevinç yaşadı.

Arkadaşlarının da ortak olduğu sevinç ise kısa sürdü.

Bebeğini kaybetti

Haberin hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yunus Emre Özden'in eşi, bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Bunun üzerine gözler, Yunus Emre'nin haberi ne zaman ve nasıl öğreneceğine çevrildi.

Fragman yayınlandı

Yarışmanın bu akşamki fragmanı ise yayınlandı. Fragmanda, Ilıcalı'nın Özden ile eşini özel olarak telefonda görüştüğü anlar yer aldı.

Öte yandan Özden'in acı haberi aldığı anlara da fragmanda yer verildi.