Tarihin en kötüsü! FOX TV sevilen dizinin fişini çekti: İzleyiciler şokta! Başrollerinde Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı Kader Bağları dizisinden izleyicilere kötü haber geldi. Kanal tarihinin en kötüsü oldu.

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Bu sezonun merakla beklenen dizilerinden biri olan Kader Bağları, yayın hayatına başlamadan önce büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Serkan Çayoğlu, Arzu Gamze Kılın, Alptekin Serdengeçti, Zeynep Köse, Mehmet Aykaç, Betül Çobanoğlu, Sanem Babi ve Nazlı Bulum gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, şüphesiz kaliteli kadrosu ve etkileyici hikayesi ile dikkat çekmişti.

Ancak, ne yazık ki reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan Kader Bağları, erken final kararı alarak izleyicilerini şaşırttı.

Dizi, izleyici kitlesi arasında büyük bir beklenti yaratmış olsa da, bu beklentileri karşılayamayarak kötü haberi duyurdu.

Ekranlara veda ediyor!

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yayınlandığı ilk bölümden itibaren reytinglerde bekleneni karşılayamayan Kader Bağları dizisinden kötü haber geldi.

Dizinin geçtiğimiz hafta yönetmeni değişmiş ve görevi Ersoy Güler üstlenmişti. Dizi, bir sonraki hafta 5. bölümüyle ekranlara veda edecek.