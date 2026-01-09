Taşacak Bu Deniz 13. bölüm ön izleme: Medeniyet deyince de Adil Koçari...

- Taşacak Bu Deniz dizisinin 13. bölümü için ön izleme yayınlandı.
- Adil ve Esme, Eleni'yi Oruç konusunda sıkıştırmaya devam ediyor.
- Adil, Furtunalılardan nefret etse de medeni olmaya çalışıyor.
Başrollerinde Ava Yaman, Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın yer aldığı Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, milyonları ekrana kilitliyor.
Cuma akşamları nefessiz seyredilen dizi TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.
13. bölümü sabırsızlıkla beklenen Taşacak Bu Deniz'den ön izleme geldi.
Adil Koçari ve Esme'nin Eleni'yi sıkıştırdığı ve Oruç hakkındaki düşüncelerini sorduğu anlar, gülümsetti.
Eleni'ye kıyamayan Adil, Furtunalılardan nefret etse de "medeni" olmaya çalıştı.
Eleni ise saf ve temiz duygularını yine saklayamadı.
İşte, Taşacak Bu Deniz 13. bölüm ön izleme fragmanı...