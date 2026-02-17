Taşacak Bu Deniz Şerif (Aytek Şayan) diziden ayrıldı mı? Tutuklanmıştı! İşte akıbeti...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, geçen cuma akşamı ekrana gelen bölümü ile izleyiciyi meraklandırdı.

Dizinin son sahnesinde Adil Koçari'nin yaptığı ters köşe, Şerif Furtuna'yı alt etti.

Şerif'in üzerinde veya yakınında bulunan silah, onun gözaltına alınmasına ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine neden oldu.

Tutuklanarak veda sinyali veren Şerif'in akıbeti ise merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Aytek Şayan'ın canlandırdığı karakter için sona mı gelindi, yoksa devam mı edecek araştırılıyor.

İzleyicilerin gündemindeki, "Şerif diziden ayrıldı mı", "Aytek Şayan veda mı etti" sorularını yanıtladık.

İşte, karakterin ve oyuncunun akıbeti...

"AYRILDI" MI

Dizide Şerif’e hayat veren Aytek Şayan’ın kadrodan ayrılacağı konuşuldu.

Aytek Şayan’ın Now'un yeni dizisi Yeraltı ile anlaştığı iddiaları da yayıldı.

"ŞERİF"İN AKIBETİ

Taşacak Bu Deniz'in oyuncularından Erkan Yüce’nin, Şayan’a yönelik "Verdiğin emekler için minnettarım" sözleri, izleyici tarafından "kesin ayrılık" olarak yorumlandı.

TRT 1 yönetiminden ve yapım şirketinden "Aytek Şayan ayrıldı" şeklinde resmi bir duyuru yapılmadı.

Karakterin cezaevindeki sürecinin işlenip işlenmeyeceği, önümüzdeki hafta yayınlanacak 19. bölümle kesinlik kazanacak.