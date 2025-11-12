Taşacak Bu Deniz setinden sızan kare sosyal medyayı salladı: İşte yeni oyuncu

- Taşacak Bu Deniz dizisinin setinden sızan bir fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.
- Berna Koraltürk'ün sette görüntülenmesi, dizinin yeni oyuncusu hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.
- Yapım ekibinden resmi açıklama yapılmasa da hayranlar Koraltürk'ün dizideki rolü üzerine tahminlerde bulunuyor.
TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, oyuncularının sosyal medyadaki popülerliği ile de dikkat çekiyor.
Son günlerde özellikle Ava Yaman’ın yükselen popülaritesi izleyiciler tarafından yoğun şekilde konuşuluyor.
Başrolleri Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal üstlendiği dizinin setinden sızan bir kare, hayranları heyecanlandırdı.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, kısa sürede gündem oldu.
SETTE BERNA KORALTÜRK SÜRPRİZİ
Koçari ailesinin konağındaki çekimlerde Berna Koraltürk’ün görüntülenmesi, dizinin takipçilerini heyecanlandırdı.
Hayranlar, Koraltürk’ün dizide Gezep’in ikizi İlve mi yoksa Eleni’nin sahte annesi mi olacağı konusunda yorumlar yapmaya başladı.
Ancak yapım ekibinden konuya dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.
1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Berna Koraltürk, ilk oyunculuk tecrübesini Bizim Yenge dizisinde yaşadı.