Teşkilat 5. sezon 112. bölüm fragmanı: Sarı Komutan geldi! "Artık güvenliğinizden sorumluyum" TRT 1’in uzun soluklu dizisi Teşkilat, 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Yüzbaşı Altay’la Neslihan karşı karşıya! İşte Teşkilat 112. bölüm fragmanı…

Haber Merkezi

TRT 1’in milyonları ekran başına toplayan dizisi Teşkilat, 5. sezonuyla geri dönmek için gün sayıyor.

Bu sezon “Altay’dan Tuna’ya” uzanan yepyeni bir hikayeyle izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor.

Yüzbaşı Altay, düşmanlara adeta nefes aldırmazken, Neslihan tüm kayıplarına rağmen vatanı için dimdik ayakta.

Heyecan ve aksiyon dolu yeni sezon, pazar akşamı izleyicilerle buluşacak. Diziden yeni fragman geldi.

YÜZBAŞI ALTAY VE NESLİHAN YANYANA!

Teşkilat dizisinin merakla beklenen 5. sezonu, 22 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de izleyicilerle buluşuyor.

Yeni sezon fragmanında Yüzbaşı Altay ve Neslihan’ın tanışma anı ise dikkatleri üzerine çekti.

TEŞKİLAT 112. BÖLÜM FRAGMANI