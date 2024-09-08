Teşkilat 5. sezon 2. fragman: Yüzbaşı Altay bomba gibi geldi! "Siz Kurtbey olarak da bilirsiniz" TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonundan yeni fragman geldi. Yüzbaşı Altay, nam-ı diğer Kurtbey geldi! İşte Teşkilat yeni sezon fragmanı…

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Haber Merkezi

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, beşinci sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Özellikle "Hoşgeldin Sarı Komutan!" sloganıyla izleyicilerde büyük bir merak uyandıran yeni sezon, yine aksiyon dolu sahnelerle dolu olacak gibi görünüyor.

Dizinin dört sezon boyunca başarılı bir şekilde devam etmesi, beşinci sezona olan ilgiyi de artırmış durumda.

Bu sezonun en büyük sürprizi ise başroldeki değişiklik! Murat Yıldırım’ın yerine, başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş başrol olarak kadroya katıldı.

ALTAY'DAN TUNA'YA

Teşkilat’ın yeni sezonu Eylül ayında izleyiciyle buluşacak ve bu kez "Altay’dan Tuna’ya" uzanan bir yolculuk hikayesini ekrana taşıyacak.

Sabırsızlıkla beklenen sezon için geri sayım başladı, bakalım Sarı Komutan neler yapacak?