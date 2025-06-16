Teşkilat'ta ayrılık: O karakterin defteri kapandı

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TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat, 15 Haziran Pazar akşamı yayınlanan sezon finaliyle gündem oldu.

Haftalardır merakla beklenen Altay ve Kraliçe (Kate) yüzleşmesi, izleyicinin nefesini kesen bir “ters köşe” ile son buldu.

Altay’ın intikamını aldığı o anlar, izleyicileri ekrana kilitledi.

TEŞKİLAT'A VEDA

Maskesini yavaşça çıkaran Altay, Kate’in gözlerinin içine bakarak “Yeni bir sayfa açamazsın çünkü defterin bitti" dedi.

Teşkilat sezon finali sonrası "Teşkilat Kraliçe (Kate) öldü mü?", "Tuvana Türkay Teşkilat’tan ayrıldı mı?" soruları araştırılmaya başlandı.

Kate karakterinin ölümüyle birlikte Tuvana Türkay da Teşkilat dizisinin kadrosundan ayrılmış oldu.