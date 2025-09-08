TikTok çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Eylül 2025 TikTok yasağı...

8 Eylül 2025 sabahında sosyal medya kullanıcıları, TikTok başta olmak üzere bazı platformlara erişimde sorun yaşıyor.

Özellikle bant daralması nedeniyle yaşanan bu aksaklık, kullanıcıların arama motorlarına yönelmesine yol açtı.

"TikTok çöktü mü, neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?" soruları gündeme gelirken, sosyal medya platformlarının güncel durumu yakından takip edilmeye başlandı.

Peki; internet ne zaman düzelecek? TikTok ne zaman açılacak? İşte erişim sorunlarıyla ilgili son gelişmeler...

TIKTOK NEDEN AÇILMIYOR

Kullanıcılar uygulamalara girişte hata aldıklarını ve içeriklerin yüklenmediğini rapor etti.

Henüz şirketlerden resmi bir açıklama gelmezken, sorunların teknik bir altyapı arızasından mı yoksa erişim kısıtlamasından mı kaynaklandığı merak ediliyor.

Sosyal medya platformlarının neden kapandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, erişim problemlerinin ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.