Tosun Paşa’nın sevilen ismiydi! Cevdet Arıkan hangi filmlerde rol aldı?

Oyuncu Cevdet Arıkan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
26 Şubat 1948 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen usta oyuncu 75 yaşında hayatını kaybetti.
Cevdet Arıkan, Tosun Paşa filminde canlandırdığı 'Seferoğulları'ndan Suphi' karakteriyle tanınıyordu.
75 yaşında hayatını kaybeden Cevdet Arıkan'ın ölüm haberini oğlu Cem Arıkan duyurdu.
Cem Arıkan yaptığı açıklamada "Benim babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi. Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
Kariyerinde sayısız projede yer alan Cevdet Arıkan'ın rol aldığı filmler merak uyandırdı. İşte usta oyuncunun rol aldığı o filmler...
Cevdet Arıkan'ın rol aldığı filmler
1971: Ayşecik Bahar Çiçeği
1971: Vahşi Çiçek
1972: Feryat
1973: Anadolu Ekspresi
1973: Gülerken Ağlayanlar
1974: 100 Lira ile Evlenilmez
1974: Almanyalı Yarim
1974: Anasının Gözü
1974: Bir Yabancı
1974: Dadaş Rıfat
1974: Gün Akşam Oldu
1974: Mavi Boncuk
1974: Sezercik Küçük Mücahit
1974: Zafer Kartalları
1975: Acele Koca Aranıyor
1975: Azgın Bakireler
1975: Bir Araya Gelemeyiz
1975: Bir Gün Mutlaka
1975: Bitirimler Sınıfı
1975: Cellat
1975: Deli Kız
1975: Fıstıklar
1975: Halime'nin Kızları
1975: Hanzo
1975: Haşhaş
1975: İnsan Avcısı
1975: İntihar
1975: İşte Hayat
1975: Kadınım
1975: Nöri Gantar Ailesi
1975: Parayla Değil Sırayla
1975: Plaj Horozu
1975: Şaşkın Damat
1975: Şeftalisi Ala Benziyor / 24 Ayardayım
1975: Sevişmek Bir Dakika
1975: Tatlı Cadının Maceraları
1975: Televizyon Çocuğu
1975: Teşekkür Ederim Büyükanne
1975: Vur Tatlım
1975: Yarınlar Bizim
1975: Yaşamak Daha Zor
1976: Adalı Kız
1976: Aile Şerefi
1976: Analar Ölmez
1976: Avanak
1976: Baş Belası
1976: Bıktım Her Gün Ölmekten
1976: Bulunmaz Uşak
1976: Çeşme
1976: Delicesine
1976: Eksik Etek
1976: Evlilik Şirketi
1976: Gel Barışalım
1976: Gurbetçiler Dönüyor
1976: Hasip ile Nasip
1976: Her Gönülde Bir Aslan Yatar
1976: İki Kızgın Adam
1976: Kader Bağlayınca
1976: Kolombo Şakir
1976: Leş Kargaları
1976: Meraklı Köfteci
1976: Nereye Bakıyor Bu Adamlar
1976: Öyle Olsun
1976: Silah Kardeş Elinde
1976: Sıralardaki Heyecan
1976: Sokak Kadını
1976: Taşra Kızı
1976: Tavşan Kızlar
1976: Tosun Paşa
1976: Yarınsız Adam
1977: Ana Ocağı
1977: Günahın Bedeli / Tokat
1977: Bir Adam Yaratmak
1977: Dila Hanım
1977: Fırtına
1977: İbo ile Güllüşah
1977: İstasyon
1977: Meryem Ve Oğulları
1977: Sen Aşk Nedir Bilir Misin
1977: Sensiz Yaşayamam
1977: Silah Arkadaşları
1977: Vahşi Sevgili
1977: Yangın
1977: Yuvanın Bekçileri
1977: Zehirli Çiçek
1978: Çilekeş
1978: Görünmeyen Düşman
1978: Köşeyi Dönen Adam
1978: Neşeli Günler
1978: Petrol Kralları
1978: Sevgili Kardeş
1978: Tatlı Nigâr
1978: Yüz Numaralı Adam
1979: Kanun Gücü
1979: Ne Olacak Şimdi
1979: O Kadınlardan Biri
1979: Yanmışım
1980: Banker Bilo
1980: Durdurun Dünyayı
1980: Huzurum Kalmadı
1981: Acımasız Dünya
1981: Antepli
1981: Ben De Özledim
1981: Kader Arkadaşı
1981: Kara Gurbet
1981: Kimbilir / Kibariye
1981: Kürtaj
1981: Tövbe
1981: Ümmiye / Sevdiğim Sensin
1982: Altın Kafes
1982: Bir Yudum Mutluluk
1982: Dünyamı Yıkmasaydın
1982: Gırgır Ali
1982: Günaha Girme
1982: Kimsesizler
1982: Yedi Bela Hüsnü
1983: Çarıklı Milyoner
1983: En Büyük Şaban
1983: Gecelerin Kadını
1983: Haram
1983: Kılıbık
1984: Beş Kafadar
1984: Damga
1984: Kadın Bir Defa Sever
1984: Postacı
1984: Sevmek Yeniden Doğmak
1984: Sokaktan Gelen Kadın
1984: Yuvasızlar
1984: Zavallılar
1985: Sosyete Şaban
1986: 39. Basamak
1986: Fiyakalı Enişte
1986: Kara Gözlüm
1986: Kocamın Nişanlısı
1986: Öksüzler
1986: Ramo / Türk Rambosu
1987: Benimsin
1987: Hayallerim, Aşkım Ve Sen
1987: Kiracı
1988: Karanlığın İçinde
1989: Hedef
1990: Koltuk Belası