Tosun Paşa’nın sevilen ismiydi! Cevdet Arıkan hangi filmlerde rol aldı? Tosun Paşa filminde canlandırdığı Suphi karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Cevdet Arıkan hayatını kaybetti...

ensonhaber.com

Oyuncu Cevdet Arıkan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

26 Şubat 1948 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen usta oyuncu 75 yaşında hayatını kaybetti.

Cevdet Arıkan, Tosun Paşa filminde canlandırdığı 'Seferoğulları'ndan Suphi' karakteriyle tanınıyordu.

75 yaşında hayatını kaybeden Cevdet Arıkan'ın ölüm haberini oğlu Cem Arıkan duyurdu.

Cem Arıkan yaptığı açıklamada "Benim babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi. Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Kariyerinde sayısız projede yer alan Cevdet Arıkan'ın rol aldığı filmler merak uyandırdı. İşte usta oyuncunun rol aldığı o filmler...

Cevdet Arıkan'ın rol aldığı filmler

1971: Ayşecik Bahar Çiçeği

1971: Vahşi Çiçek

1972: Feryat

1973: Anadolu Ekspresi

1973: Gülerken Ağlayanlar

1974: 100 Lira ile Evlenilmez

1974: Almanyalı Yarim

1974: Anasının Gözü

1974: Bir Yabancı

1974: Dadaş Rıfat

1974: Gün Akşam Oldu

1974: Mavi Boncuk

1974: Sezercik Küçük Mücahit

1974: Zafer Kartalları

1975: Acele Koca Aranıyor

1975: Azgın Bakireler

1975: Bir Araya Gelemeyiz

1975: Bir Gün Mutlaka

1975: Bitirimler Sınıfı

1975: Cellat

1975: Deli Kız

1975: Fıstıklar

1975: Halime'nin Kızları

1975: Hanzo

1975: Haşhaş

1975: İnsan Avcısı

1975: İntihar

1975: İşte Hayat

1975: Kadınım

1975: Nöri Gantar Ailesi

1975: Parayla Değil Sırayla

1975: Plaj Horozu

1975: Şaşkın Damat

1975: Şeftalisi Ala Benziyor / 24 Ayardayım

1975: Sevişmek Bir Dakika

1975: Tatlı Cadının Maceraları

1975: Televizyon Çocuğu

1975: Teşekkür Ederim Büyükanne

1975: Vur Tatlım

1975: Yarınlar Bizim

1975: Yaşamak Daha Zor

1976: Adalı Kız

1976: Aile Şerefi

1976: Analar Ölmez

1976: Avanak

1976: Baş Belası

1976: Bıktım Her Gün Ölmekten

1976: Bulunmaz Uşak

1976: Çeşme

1976: Delicesine

1976: Eksik Etek

1976: Evlilik Şirketi

1976: Gel Barışalım

1976: Gurbetçiler Dönüyor

1976: Hasip ile Nasip

1976: Her Gönülde Bir Aslan Yatar

1976: İki Kızgın Adam

1976: Kader Bağlayınca

1976: Kolombo Şakir

1976: Leş Kargaları

1976: Meraklı Köfteci

1976: Nereye Bakıyor Bu Adamlar

1976: Öyle Olsun

1976: Silah Kardeş Elinde

1976: Sıralardaki Heyecan

1976: Sokak Kadını

1976: Taşra Kızı

1976: Tavşan Kızlar

1976: Tosun Paşa

1976: Yarınsız Adam

1977: Ana Ocağı

1977: Günahın Bedeli / Tokat

1977: Bir Adam Yaratmak

1977: Dila Hanım

1977: Fırtına

1977: İbo ile Güllüşah

1977: İstasyon

1977: Meryem Ve Oğulları

1977: Sen Aşk Nedir Bilir Misin

1977: Sensiz Yaşayamam

1977: Silah Arkadaşları

1977: Vahşi Sevgili

1977: Yangın

1977: Yuvanın Bekçileri

1977: Zehirli Çiçek

1978: Çilekeş

1978: Görünmeyen Düşman

1978: Köşeyi Dönen Adam

1978: Neşeli Günler

1978: Petrol Kralları

1978: Sevgili Kardeş

1978: Tatlı Nigâr

1978: Yüz Numaralı Adam

1979: Kanun Gücü

1979: Ne Olacak Şimdi

1979: O Kadınlardan Biri

1979: Yanmışım

1980: Banker Bilo

1980: Durdurun Dünyayı

1980: Huzurum Kalmadı

1981: Acımasız Dünya

1981: Antepli

1981: Ben De Özledim

1981: Kader Arkadaşı

1981: Kara Gurbet

1981: Kimbilir / Kibariye

1981: Kürtaj

1981: Tövbe

1981: Ümmiye / Sevdiğim Sensin

1982: Altın Kafes

1982: Bir Yudum Mutluluk

1982: Dünyamı Yıkmasaydın

1982: Gırgır Ali

1982: Günaha Girme

1982: Kimsesizler

1982: Yedi Bela Hüsnü

1983: Çarıklı Milyoner

1983: En Büyük Şaban

1983: Gecelerin Kadını

1983: Haram

1983: Kılıbık

1984: Beş Kafadar

1984: Damga

1984: Kadın Bir Defa Sever

1984: Postacı

1984: Sevmek Yeniden Doğmak

1984: Sokaktan Gelen Kadın

1984: Yuvasızlar

1984: Zavallılar

1985: Sosyete Şaban

1986: 39. Basamak

1986: Fiyakalı Enişte

1986: Kara Gözlüm

1986: Kocamın Nişanlısı

1986: Öksüzler

1986: Ramo / Türk Rambosu

1987: Benimsin

1987: Hayallerim, Aşkım Ve Sen

1987: Kiracı

1988: Karanlığın İçinde

1989: Hedef

1990: Koltuk Belası