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Haber Merkezi

Türkiye'de özellikle yıl sonuna doğru ekonomi gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor.

TCMB faiz oranları, vergiler, enflasyon verileri, iç ve dış ticaret başta olmak üzere birçok veri güncelleniyor.

Bu önemli gelişmeler, tv100 ekranlarında Ebru Baki ile Para Manşet programında izleyiciye aktarılıyor.

tv100'DE EKONOMİ GÜNDEMİNİ EBRU BAKİ AKTARIYOR

Başarılı ekonomi gazetecisi Baki, konuklarıyla gündemi değerlendirirken yaptığı canlı bağlantılarla gelişmeleri anlık ekrana yansıtıyor.

Sabah saatlerinde yayınlanan programda da gündem enflasyon ve asgari ücret beklentileriydi.

Baki, TÜRK-İŞ'teki asgari ücret basın toplantısını takip eden tv100 muhabiri Fatih Poyraz'a bağlandı.

FATİHLERİ KARIŞTIRDI

Poyraz'ı anons ederken isimleri karıştıran Baki, muhabir arkadaşını bir önceki kanalı Sözcü TV'deki Fatih Portakal ile karıştırdı.

Baki'nin bu isim karışıklığı hem kendini hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri güldürdü.

ARKADAŞININ GÖNLÜNÜ ALDI

"Nerede hata yapacağım derken sana denk geldi Fatih. Özür dilerim." diyerek arkadaşının da gönlünü alan Baki'nin o anları sosyal medyada da gündem oldu.

Baki, tv100'e transfer olmadan önce Habertürk ve Sözcü TV'de sabahları ekonomi programlarıyla izleyicinin karşısına çıkıyordu.