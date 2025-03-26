TV'de Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 hangi kanalda neler var

Yağmur Uçar

İzlediklerini yapımları kaçırmak istemeyenler, bugünkü program akışına göz atıyor.

Televizyon dünyasında cumartesi diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları gibi birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

Bu geceye özel olarak Kadir Gecesi Özel programları da yayın akışında yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte, 26 Mart 2025 Çarşamba TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'daYaşam

19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:45 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel





Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

Star TV yayın akışı

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler





NOW TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...





TRT 1 yayın akışı

10:10 Ömür Akkor İle Bir...

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Vefa Sultan

14:35 Kod Adı Kırlangıç

17:40 Ömür Akkor İle Bir...

18:00 Ramazan Sevinci

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:10 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...





Show TV yayın akışı

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Lohusa

22:30 Müjdemi İsterim





TV8 yayın akışı

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor 2025

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025