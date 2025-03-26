TV'de Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 hangi kanalda neler var

İzlediklerini yapımları kaçırmak istemeyenler, bugünkü program akışına göz atıyor.
Televizyon dünyasında cumartesi diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programları gibi birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
Bu geceye özel olarak Kadir Gecesi Özel programları da yayın akışında yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte, 26 Mart 2025 Çarşamba TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'daYaşam
19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:45 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
Star TV yayın akışı
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
NOW TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
TRT 1 yayın akışı
10:10 Ömür Akkor İle Bir...
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Vefa Sultan
14:35 Kod Adı Kırlangıç
17:40 Ömür Akkor İle Bir...
18:00 Ramazan Sevinci
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:10 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
Show TV yayın akışı
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Lohusa
22:30 Müjdemi İsterim
TV8 yayın akışı
09:00 Gel Konuşalım
12:15 Survivor 2025
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025