TV'de pazar akışı: 25 Ocak 2026 bugün yayındakiler...

Hafta sonunu evde geçirip televizyon karşısında dinlenmek isteyen izleyiciler, Pazar günü ekranlara gelecek programları önceden öğrenmek için yayın akışlarını araştırıyor.

Dizi, film, yarışma ve eğlence programlarıyla dolu 25 Ocak 2026 Pazar günü TV yayın akışı, izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor.

“Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını merak edenler için, kanalların gün boyu yayınlayacağı yapımları kanal kanal bir araya getirdik.

İşte, bugünkü yayın akışları...

ATV yayın akışı

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 A.B.İ

16.00 Kuruluş Orhan

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Eşref Rüya

18.30 Kanal D Haber

20.00 Beyaz’la Joker

23.30 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

NOW TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler

13.45 Kıskanmak

16.00 Sahtekarlar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

TRT 1 yayın akışı

08.35 Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Hayallerinin Peşinde

13.45 Taşacak Bu Deniz

17.30 Kod Adı: Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

Show TV yayın akışı

08.00 Keloğlan

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

15.30 Rüya Gibi

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Rüya Gibi

TV8 yayın akışı

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

17.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler