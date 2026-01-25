TV'de pazar akışı: 25 Ocak 2026 bugün yayındakiler...

- Pazar günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler için 25 Ocak 2026 tarihli yayın akışları derlendi.
- İzleyiciler, dizilerden yarışmalara birçok farklı formatı barındıran geniş bir seçenekle karşılaşacak.
- Her kanalın yayınlayacağı yapımlar tam liste olarak sunuldu.
Hafta sonunu evde geçirip televizyon karşısında dinlenmek isteyen izleyiciler, Pazar günü ekranlara gelecek programları önceden öğrenmek için yayın akışlarını araştırıyor.
Dizi, film, yarışma ve eğlence programlarıyla dolu 25 Ocak 2026 Pazar günü TV yayın akışı, izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor.
“Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını merak edenler için, kanalların gün boyu yayınlayacağı yapımları kanal kanal bir araya getirdik.
İşte, bugünkü yayın akışları...
ATV yayın akışı
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 A.B.İ
16.00 Kuruluş Orhan
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Eşref Rüya
18.30 Kanal D Haber
20.00 Beyaz’la Joker
23.30 Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hayalet Avcıları Öteki Dünya
NOW TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler
13.45 Kıskanmak
16.00 Sahtekarlar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar
TRT 1 yayın akışı
08.35 Mehmed: Fetihler Sultanı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Hayallerinin Peşinde
13.45 Taşacak Bu Deniz
17.30 Kod Adı: Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
Show TV yayın akışı
08.00 Keloğlan
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
15.30 Rüya Gibi
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Rüya Gibi
TV8 yayın akışı
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
17.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler