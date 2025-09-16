TV'de Salı akışı! 16 Eylül 2025 bugünkü yapımlar: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Her gün olduğu gibi 16 Eylül 2025 Salı günü de TV izleyicileri, sevdikleri programları kaçırmamak için yayın akışlarını yakından takip ediyor.
Salı akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyenler, kanallarda neler yayınlanacağını merak ediyor.
Bu nedenle, ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in günlük yayın akışları araştırma konusu haline geldi.
Peki; bugün TV'de neler var?
İzleyiciler için 16 Eylül Salı gününe ait güncel yayın akışları haberimizde...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
Kanal D
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
Star TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
NOW TV
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
TRT 1
09:30 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Dizi
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
Show TV
08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye