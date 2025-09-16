TV'de Salı akışı! 16 Eylül 2025 bugünkü yapımlar: TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...

Her gün olduğu gibi 16 Eylül 2025 Salı günü de TV izleyicileri, sevdikleri programları kaçırmamak için yayın akışlarını yakından takip ediyor.

Salı akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyenler, kanallarda neler yayınlanacağını merak ediyor.

Bu nedenle, ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in günlük yayın akışları araştırma konusu haline geldi.

Peki; bugün TV'de neler var?

İzleyiciler için 16 Eylül Salı gününe ait güncel yayın akışları haberimizde...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

Kanal D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir





Star TV

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

NOW TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak

TRT 1

09:30 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Dizi

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

Show TV

08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

TV8

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye