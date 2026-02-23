TV'de yeni hafta: Bugün neler yayınlanacak? 23 Şubat 2026 yayın akışı...

Haftanın ilk gününde kanallarda diziden filme, yarışmadan maça birçok yapım yer alıyor.

Ekran karşısına geçenler bugün yayınlanacak olanları arama motoru üzerinden sorguluyor.

Hem reyting yarışı hem de izleyicilerin pazartesi sendromu, yayın akışlarını merak konusu yapıyor.

Peki, 23 Şubat 2026 televizyonda neler var? İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’nin öne çıkan yayın akışı...

ATV yayın akışı

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aynı Yağmur Altında

Kanal D yayın akışı

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.00 Bir Ramazan Akşamı

19.00 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

Star TV yayın akışı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Torontolu Adam

NOW TV

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.20 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

17.50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Umami

22.30 Kıskanmak

TRT 1

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.15 Vefa Sultan

15.30 Kur’an’ın Mesajı

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

Show TV yayın akışı

08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Şark Bülbülü

22.00 Hedefim Sensin

TV8 yayın akışı

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026