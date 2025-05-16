Uzak Şehir 26. bölüm 2. fragman: Cihan, sonunda söylüyor...

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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Mardin'de yaşayan Albora Ailesi'ni konu alıyor.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolü üstlendiği dizi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Alya ve Cihan'ın hikayesi her geçen bölüm daha da yakınlaşırken, yayınlanan yeni fragman dikkatleri çekti.

Uzak Şehir 26. bölüm 2. fragmanında; Cihan, Boran'ın katiline kafayı takmıştır. Albora Konağı, çeşitli entrikalar içinde sarsılmaktadır. Bu heyecana daha fazla dayanamayan Alya, Cihan'a sitem eder. Ama Cİhan'ın Alya'ya söyleyeceği başka bir şey vardır.

İşte o fragman...