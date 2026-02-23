Yavru maymun Punch'ın son hali! Artık yalnız değil...

Japonya'da annesi tarafından reddedilen yavru makak Punch, bakıcıların verdiği peluş oyuncağı annesi yerine koyarak sarıldığı görüntülerle milyonların yüreğini burktu.

Sosyal medyada fenomen haline gelen Punch'ın son olarak peluşu bırakıp bir dal parçasıyla oynamaya çalıştığı anlar ise yalnızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan genç Japon makak maymunu Punch'ın son hali ortaya çıktı.

Son güncellemelere göre, Punch artık yalnız değil.

Sürüdeki yetişkin bir makak, ona yakından eşlik etmeye başladı ve kafesin içinde koruma ve fiziksel güvence sağlıyor.