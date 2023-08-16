Asıl çıkışını 2019’da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge karakteriyle yakalayan Beril Pozam, ardından Ada Masalı ve Baba dizisinde rol aldı.
Şimdilerde Yalı Çapkını ile adından söz ettiren Pozam, "Suna" rolünü canlandırıyor.
Duru güzelliğiyle binlerce takipçiye ulaşan Beril Pozam, yeni bir paylaşım yaptı.
Yeni pozlar
28 yaşındaki güzel oyuncu, beyaz elbisesiyle taş üstüne oturdu.
Güneşi arkasına alan Beril Pozam, objektife poz verdi.
Ünlü oyuncunun güzelliğini görenler, beğenmeden geçemedi.