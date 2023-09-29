Yargı 65. Bölüm 2. Fragmanı: Kalpleri sızlatacak "Mercan yok!" Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı, yeni sezonuyla bomba etkisi yarattı. İlk bölümüyle reyting rekorları kırdı. Diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Bu kez kimse gözyaşlarını tutamayacak.

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Ünlü yapımcı Kerem Çatay'ın imzasını taşıyan ve usta yönetmen Ali Bilgin'in yönettiği "Yargı" dizisi, yeni sezonuyla ekranlara büyük bir çıkış yaptı.

Başarılı kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, her pazar izleyicilerle buluşuyor.

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimlerin paylaştığı yapım, izleyicilere adeta soluk kesen anlar yaşatıyor.

Yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara dönen dizi, büyük beğeni topladı. Şimdi ise heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.



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